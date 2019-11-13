وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا

تدخّل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة بعثة منتخب كينيا من فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق.

وفي تحرك سريع تحرك وزير الشباب والرياضة وأجري اتصالات فورية سريعة بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإيجاد لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة.

كما وجه الوزير سريعا مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتى إنهاء المشكلة القائمة.

ويأتي تحرك أشرف صبحي السريع لعدم تفاقم المشكلة بعد تهديد فندق الإقامة بطرد بعثة منتخب كينيا وتصريحات بارى أوتينو المدير التنفيذي للاتحاد الكيني، أن بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق الإقامة الليلة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة.

ماذا حدث؟

كين أوكاكا المتحدث الإعلامي لمنتخب كينيا قال لـ FilGoal.com: "نعم الأنباء المنتشرة صحيحة، وزارة الرياضة لم تدفع مستحقات إقامتنا للفندق حتى الآن".

وواصل "نحن على تواصل مستمر لحل الأزمة".

وبسؤاله عن أوضاع اللاعبين في الفندق وهل توجد أزمة أجاب "لا كل شيء يسير بشكل جيد".

قبل أن يستدرك "لكن علينا دفع مستحقات الإقامة غدا كي نستطيع مغادرة الفندق".

ولا تعد هذه هي أول أزمة تواجه منتخب كينيا قبل لقاء مصر، إذا واجه الفريق مشكلة تتمثل في تجميد الكرة بسبب قضية خاصة بطريقة تشكيل المجلس الانتخابي الذي سيدير انتخابات الاتحاد.

هذا بالإضافة لوجود أزمة مالية كادت تمنعهم من القدوم إلى مصر.

كما رفض بعض اللاعبين السفر على الفئة الاقتصادية وطلبوا حجز تذاكرهم على فئة رجال الأعمال، مع عدم حجز الحكومة الكينية للفريق على رحلة مباشرة إلى مصر بل اضطروا للسفر ترانزيت إلى دبي أولا.