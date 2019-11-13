اسكواش - في انتظار بطل جديد لبطولة العالم للرجال.. تأهل مؤمن ومروان الشوربجي للمربع الذهبي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 19:47

كتب : محمد سمير

مروان الشوربجي وشقيقه محمد - اسكواش

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة العالم لرجال الاسكواش المقامة في قطر بصعود رباعي لم يسبق له الفوز باللقب من قبل.

تأهل الثنائي المصري طارق مؤمن ومروان الشوربجي إلى المربع الذهبي، بينما ودع محمد الشوربجي وزاهد سالم المنافسات.

وتغلب طارق مؤمن على دييجو إلياس لاعب بيرو بثلاثة أشواط دون مقابل (11-6، 13-11، 11-6) في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

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أما مروان الشوربجي فتأهل بعد إقصاء شقيقه الأكبر محمد بطل العالم 2017 بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

تقدم مروان بالشوط الأول 11-6 قبل أن يعادل محمد النتيجة سريعا 2-11، وعاد مروان للتقدم من جديد بنفس نتيجة الشوط الأول لكن عادل الشقيق الأكبر مجددا بنتيجة 11-3.

وفي الشوط الخامس والفاصل حسم مروان تأهله بنتيجة 11-8 بعد تقليص الفارق من 6-2 إلى 8-6 قبل أن يفوز مروان ويتأهل في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

وتقام مباريات نصف النهائي غدا الخميس، إذ يواجه طارق مؤمن اللاعب الألماني سيمون روزنر في الرابعة عصرا، ويليه مروان الشوربجي أمام النيوزلاندي بول كول.

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