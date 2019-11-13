تقرير: ميلان يسعى لعودة أنشيلوتي

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 19:27

كتب : FilGoal

أنشيلوتي - ميلان

يسعى نادي ميلان عن طريق باولو مالديني المدير الإداري في النادي لإعادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ويعاني أنشيلوتي هو الآخر من سلسلة من النتائج السيئة مع فريق نابولي الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة ومهدد بالرحيل.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن أنشيلوتي قد يكون المدير الفني لميلان في نهاية الموسم إذا استمر في منصبه بنابولي.

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وأشار التقرير إلى رغبة باولو مالديني مدير ميلان الإداري في إعادة أنشيلوتي مرة أخرى لقيادة الفريق وانتشاله من النتائج السيئة.

وسبق لأنشيلوتي قيادة ميلان في الفترة من 2001 إلى 2009 وفاز بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ولقبي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ميلان أمام نابولي يوم 23 نوفمبر في أول مباراة مقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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ميلان نابولي كارلو أنشيلوتي

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