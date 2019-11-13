خاص فيديو في الجول – علاء عبد العال: هذه أسباب تفوق فايلر.. وميتشو سينجح في حالة واحدة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 19:14

كتب : أحمد العريان

علاء عبد العال - الداخلية - الأهلي

ما هو رأي علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية في مدربي الأهلي والزمالك ريني فايلر وميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"؟

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا: "فايلر جاء مجهول للجميع وكان لدي وجهة نظر أن الأهلي يحتاج مدرب ذو شخصية مثل مانويل جوزيه".

واستدرك "لكنني أرى أن الأهلي وفق في اختيار فايلر، ليس النتائج فقط بل عادت الروح للأهلي وخلق فرص للمنافسة بين اللاعبين".

أخبار متعلقة

بالفيديو - علاء عبد العال يكشف لـ في الجول عن رأيه في قائمة مصر.. ورسالة للبدري فيديو في الجول – كلوب وحكاية الخطبة التاريخية قبل رباعية برشلونة.. ولماذا لم يشاهد اللحظة الماكرة فيديو في الجول – جمال حمزة يختبر معلوماته عن الزمالك.. كم إجابة صحيحة سيحرزها؟ فيديو في الجول – حكاية أبو تريكة على أنغام أم كلثوم

وأضاف "أعاد الثقة للاعبين فقدوا الثقة في أنفسهم مثل حسين الشحات وجونيور أجايي".

وواصل "لقد وظف رمضان صبحي بأفضل شكل لصالح اللعب الجماعي وطور أداء الكثير من اللاعبين".

وعن ميتشو قال: "بدأ بشكل جيد مع الزمالك وأصبح الفريق له شكل مميز ويحتفظ بالكرة ويخلق فرص من مختلف الأماكن".

وتابع علاء عبد العال "لكن في الفترة الأخيرة ميتشو لا يعمل بتفكيره أعتقد أن هناك بعض التدخلات في عمله لإجباره على الاستعانة ببعض اللاعبين ومثال على ذلك شوطي لقاء السوبر أمام الأهلي".

وأردف "شعرت بالاستغراب في الشوط الأول لأن الزمالك لم يكن يعتمد على الكرات الطولية".

وأتم "ميتشو مدرب جيد لكن لو عمل بفكره الخاص دون تدخل أعتقد أنه سينجح".

طالع أيضا

مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الشيشيني لـ في الجول: المنتخب تأثر بغياب السعيد.. وأُفضل مشاركة أفشة وزيزو ضد كينيا

خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره

الأهلي الزمالك فايلر ميتشو علاء عبد العال

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو - المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لختام دور المجموعات 4 دقيقة | حلم طوكيو 2020
مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 14 دقيقة | الدوري المصري
النجم الساحلي: طلبنا تأجيل مباراة الأهلي.. ومحاولة استثنائية لقيد كوليبالي‎ 29 دقيقة | إفريقيا
وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا ساعة | منتخب مصر
حلم طوكيو - منتخب الكاميرون الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مصر ساعة | حلم طوكيو 2020
سانتوس: رونالدو سيشارك أمام لوكسمبورج وليتوانيا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك