ما هو رأي علاء عبد العال المدير الفني السابق للداخلية في مدربي الأهلي والزمالك ريني فايلر وميلوتين سريدويفيتش "ميتشو"؟

وتحدث علاء عبد العال لـFilGoal.com قائلا: "فايلر جاء مجهول للجميع وكان لدي وجهة نظر أن الأهلي يحتاج مدرب ذو شخصية مثل مانويل جوزيه".

واستدرك "لكنني أرى أن الأهلي وفق في اختيار فايلر، ليس النتائج فقط بل عادت الروح للأهلي وخلق فرص للمنافسة بين اللاعبين".

وأضاف "أعاد الثقة للاعبين فقدوا الثقة في أنفسهم مثل حسين الشحات وجونيور أجايي".

وواصل "لقد وظف رمضان صبحي بأفضل شكل لصالح اللعب الجماعي وطور أداء الكثير من اللاعبين".

وعن ميتشو قال: "بدأ بشكل جيد مع الزمالك وأصبح الفريق له شكل مميز ويحتفظ بالكرة ويخلق فرص من مختلف الأماكن".

وتابع علاء عبد العال "لكن في الفترة الأخيرة ميتشو لا يعمل بتفكيره أعتقد أن هناك بعض التدخلات في عمله لإجباره على الاستعانة ببعض اللاعبين ومثال على ذلك شوطي لقاء السوبر أمام الأهلي".

وأردف "شعرت بالاستغراب في الشوط الأول لأن الزمالك لم يكن يعتمد على الكرات الطولية".

وأتم "ميتشو مدرب جيد لكن لو عمل بفكره الخاص دون تدخل أعتقد أنه سينجح".

video:1

طالع أيضا

مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا

مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ

الشيشيني لـ في الجول: المنتخب تأثر بغياب السعيد.. وأُفضل مشاركة أفشة وزيزو ضد كينيا

خبر في الجول – حسين الشحات جاهز لمواجهة كينيا

خبر في الجول – بوطيب خارج حسابات الجهاز الفني لـ الزمالك حتى تقرير مصيره