كلوب ينتقد ما ينتظر لاعبيه الدوليين الأسبوع المقبل

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ما ينتظر لاعبيه الأسبوع المقبل مع منتخب بلادهم والريدز من ضغط للمباريات.

ويحل رفاق محمد صلاح ضيوفا على كريستال بالاس في لندن في 23 نوفمبر في الجولة 13، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن يعود الجميع من فترة التوقف الدولي بصحة جيدة ثم نذهب لملاقاة كريستال بالاس".

وأضاف "أعتقد أن المباراة الدولية الثانية لكل لاعب في فترة التوقف الدولي ستكون في مكان ما على كوكب الأرض يوم الثلاثاء".

وأردف "سيعودون يوم الأربعاء، ثم يخضعون لجلسات الاستشفاء يوم الخميس، بعدها يأتي يوم الجمعة ثم نقول يوم السبت مرحبًا كريستال بالاس".

وأتم "هذا هو الوضع حاليا وأتمنى ألا يحدث شيئا جديدا للاعبين، هذا أفضل وضع يمكن أن نطلبه".

هناك 14 مباراة في انتظار الريدز حتى السادس من يناير المقبل، في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة المحترفين، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تفوق ليفربول خلال الجولات الـ12 بالدوري الإنجليزي على كل كبار إنجلترا، فاز على أرسنال وتشيلسي وسيتي وتوتنام، ولم يتعثر فقط إلا ضد غريمه التاريخي مانشستر يونايتد حين تعادل بهدف لمثله.

ورغم أن ليفربول قطع مسافة كبيرة في الدوري، إلا أن الطريق لا يزال طويلا نحو اللقب الذي يفتقده الفريق منذ موسم 1989-1990.

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