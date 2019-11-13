أرسين فينجر رئيسا لقسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 18:50

كتب : FilGoal

أرسين فينجر - جياني إنفانتينو

تولي الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المدير الفني تواجد في زيورخ بمقر فيفا رفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسوف يتولى فينجر مسؤولية متابعة نمو وتطور الرياضة سواء في الرجال أو السيدات على مستوى العالم.

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وسيكون له دورا في مجلس الاتحاد الدولي المختص بتغيير في لوائح اللعبة وتحليل كرة القدم الفني لبطولات فيفا منذ 1966.

وعلق الفرنسي البالغ على تعيينه في المنصب الجديد قائلا لموقع الاتحاد الدولي: "أتطلع للأمام للمزيد من التحديات المقبلة، ليس فقط لأنني مهتم دائما بتحليل كرة القدم من منظور خارجي".

وتابع "أؤمن بأن فيفا بدأوا في التوسع في السنوات الأخيرة بالرياضة في قلب الأهداف ويعملون على تطوير اللعبة من عناصر مختلفة، أعلم أنني سأعمل على تحقيق تلك الأهداف، وسأضع كامل طاقتي به".

فيما أشاد إنفانتينو بتعيين فينجر "يمتلك الخبرات والشغف في عدة عناصر لكرة القدم، وواحد من أكثر الشخصيات احتراما في كرة القدم وأرحب به معنا".

وكان فينجر قد اقترب وفقا لتصريحات سابقة من تدريب بايرن ميونيخ الألماني عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش.

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