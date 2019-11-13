وزير الرياضة: المنتخب الأولمبي كان على قدر المسؤولية.. ورمضان صبحي: سنكون عند حسن الظن

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المنتخب الأولمبي كان على قدر المسؤولية الموجودة على عاتقه، وأبدى ثقته من قدرة الفريق على الفوز باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وصرح أشرف صبحي خلال زيارته للمنتخب يوم الأربعاء: "نحقق نتائج مبهرة على مستوى الألعاب المختلفة، لكن شئنا أم أبينا، كرة القدم هي عنوان الرياضة والفريق كان على قدر المسؤولية".

وأضاف "أنقل لكم تحيات القيادة السياسية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل أعضاء مجلس الوزراء".

وواصل "لدي ثقة كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وإن شاء الله ستتواجدون على منصة التتويج واستلام الميداليات".

فيما تحدث رمضان صبحي قائد المنتخب ردا على وزير الشباب والرياضة قائلا: "أنا وزملائي سنكون عند حسن الظن، والجميع على قلب رجل واحد وهدفنا إسعاد الملايين من المصريين عشاق اللعبة، وتحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة".

وكان أشرف صبحي قد حرص على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي واستهله بلقاء مع شوقي غريب مدرب المنتخب لمدة وصلت إلى نصف ساعة دار خلالها الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد، وأبدى الوزير رضاه تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة.

واجتمع صبحي باللاعبين وحرص على مصافحتهم، ونقل لهم سعادة الجماهير بما قدمه المنتخب ضد مالي ثم غانا، مشيرا إلى أنه ليس بسبب النتيجة فقط لكن تفانيهم في الملعب وروحهم كانت السبب الرئيسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون في آخر جولات دور المجموعات من كأس الأمم تحت 23 عاما يوم الخميس.

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