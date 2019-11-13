ليون: يونايتد يمتلك أولوية ضم ديباي حال وصول أي عروض له

قال جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي إن مانشستر يونايتد يمتلك بند يمنحه أولوية وأفضلية في حالة إذا ما قرر النادي الفرنسي بيع ممفيس ديباي أو حتى إن وصلته عروض من أي فريق لضمه.

وصرح النجم البرازيلي عبر الموقع الرسمي لليون قائلا: "مانشستر يونايتد لديه أفضلية إن قررت عدد من الأندية التحرك لضم ممفيس ديباي".

وأضاف "لم تصلنا أي عروض من أجله حتى الآن".

وأتم "ديباي سعيد حاليا في ليون".

وتألق ديباي صاحب الـ25 عاما منذ انضمامه إلى ليون قادما من مانشستر يونايتد في يناير 2017 بمبلغ 16 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2021.

وانضم ديباي إلى مانشستر يونايتد قادما من بي إس في إيندهوفن في صيف 2015، إلا أنه لم يجد طريقه للتلألأ في سماء نجوم أولد ترافورد، وشارك في 53 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6.

ولعب الجناح الدولي الهولندي في 130 مباراة حتى الآن بقميص ليون سجل خلالها 50 هدفا وصنع 42 آخرين.

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