مؤتمر مدرب غانا: لم ننم بعد الخسارة من مصر.. وواقعة "الفوطة" تخص حارس المرمى فقط

شدد إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا تحت 23 عاما، أن فريقه لم ينم بعد الخسارة من مصر في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي لمباراة مالي، التي تأتي بعد تعادله 1-1 مع الكاميرون وخسارته 3-2 من مصر:"فريقي لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالي لا تمتلك نقاط ولكن أظن أنها لن تتراخي في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفربقين".

وتابع تانكو "متفائل جدا بلاعبي فريقي لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل".

وقال تانكو "لسوء الحظ، فريقي خسر في آخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، بالتأكيد كان للمشجعين خلف منتخب مصر كان لهم دور، كما أن بعض لاعبي فريقي أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة".

وتابع مدرب غانا "بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد".

وقال "بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون".

وتابع "سأركز في مباراتي فقط ولن ألتفت للمباراة الأخرى، ونفوز على مالي وننتظر نتيجة المباراة بين مصر والكاميرون، لن نرضى بأن نكون في ذيل المجموعة لذا نلعب على الفوز".

وشدد تانكو على أنه شاهد مباراتي مالي وتعرف على نقاط ضعفهم، بالتأكيد سنلعب على هذه الأخطاء، كما سأعمل على تصحيح أخطاءنا للفوز على مالي.

وأتم "علمت بواقعة (فوطة حارس المرمى)، ولكن كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط".

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في المقابل، تحدث ياو يبواه قائد المنتخب قائلا: "سنحاول تقديم كل ما لدينا غدا، وخسرنا بالفعل امام مصر لكننا قدمنا مباراة كبيرة ولم نكن موفقين."

وأضاف "نحن نمتلك نقطة ولازلنا نمتلك فرصة للتأهل وسنبذل قصارى جهدنا ونقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز والحفاظ على فرصة التأهل إلى نصف النهائي وبعدها الوصول للأولمبياد."

وأتم "نريد الفوز ايا كانت نتيجة مصر والكاميرون لنكون في منطقة الامان، ومباراة مالي هي التي تهمنا في المقام الاول بعيدا عن مباراة اصحاب الملعب."

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