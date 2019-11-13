كلوب: فعلنا المستحيل حتى الآن في الدوري

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 12:43

كتب : FilGoal

كلوب

نقطتان فقط فقدهما ليفربول في مشوار الدوري، بعد 12 جولة، نتائج رائعة منحت الفريق تصدرا مريحا خاصة بعد التفوق على مانشستر سيتي حامل اللقب بأداء رائع يوم الأحد بنتيجة 3-1.

34 نقطة، يتربع بها ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 9 نقاط عن سيتي، و8 نقاط عن الوصيف والثالث ليستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

أمر يراه يورجن كلوب مدرب ليفربول تحقق بعد عناء شديد:"لو قلت لي ستحصل على 34 نقطة (بعد انقضاء 12 جولة)، يا للهول! إنه أمر مستحيل لكننا فعلناه، والآن يتوجه الأولاد للتوقف الدولي. عليهم العودة في حالة بدنية جيدة. رأيتم مدى حدة مباراة سيتي".

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وواصل في حوار مع موقع ليفربول "لا يمكنك الفوز على سيتي دون أن تمر بلحظات صعبة. جودة لاعبيه عالية جدا، لذا أنا راض تماما عما قدمناه لأننا فعلنا ذلك بطريقتنا وهذا يعجبني جدا".

تفوق ليفربول خلال الجولات الـ12 على كل كبار إنجلترا، فاز على أرسنال وتشيلسي وسيتي وتوتنام، ولم يتعثر فقط إلا ضد غريمه التاريخي مانشستر يونايتد حين تعادل بهدف لمثله.

ويحل رفاق محمد صلاح ضيوفا على كريستال بالاس في لندن في 23 نوفمبر في الجولة 13.

ورغم أن ليفربول قطع مسافة كبيرة في الدوري، إلا أن الطريق لا يزال طويلا نحو اللقب الذي يفتقده الفريق منذ موسم 1989-1990.

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