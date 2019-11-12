تيبوهو موكوينا رجل لمباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار

حصد تيبوهو موكوينا لاعب جنوب إفريقيا لقب الأفضل أمام كوت ديفوار ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

جنوب إفريقيا عززت أمالها في التأهل إلى المربع الذهبي بفضل هدف الفوز الذي سجله اللاعب في الدقيقة 79 من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وعلق موكوينا بعد الفوز بالجائزة قائلا: "الأهم من الجائزة هو الفوز الذي منحنا أفضلية كبرى في التأهل للدور المقبل للبطولة".

فوز رفع رصيد المنتخب المُقلب بالأولاد إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت قبل مواجهة زامبيا ونيجيريا.

وفرض منتخب جنوب إفريقيا التعادل السلبي في المباراة الأولى أمام زامبيا على ملعب السلام.

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