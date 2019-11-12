لا جازيتا: يوفنتوس يسأل رونالدو لماذا غادر مباراة ميلان

يستعد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس وبافيل نيدفيد نائب رئيس النادي لعقد اجتماعا مع كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال التقرير إن إدارة يوفنتوس ستوجه عددا من الأسئلة إلى رونالدو لمعرفة السبب الرئيسي وراء مغادرته ملعب أليانز معقل الفريق بعد استبداله ضد ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وكان رونالدو صاحب الـ34 عاما قد خرج في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر المسابقة، ليشارك باولو ديبالا بدلا منه، ويتجه اللاعب مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس وصولا إلى خارج الملعب.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها رونالدو غاضبا من استبداله إذ أنه بدا عليه الغضب الشديد من مدربه ماوريسيو ساري في وقت سابق بعد استبداله ضد لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال. لكنها كانت المرة الأولى التي يغادر فيها الاستاد.

وتعرض رونالدو للإصابة في ركبته في وقت سابق خلال الموسم الجاري وغاب عن مباراتين في الدوري الإيطالي مع فريقه.

وسجل رونالدو حتى الآن 6 أهداف في 14 مباراة بكل المسابقات وصنع هدفين.

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