معسكر لـ الاتحاد في السعودية ويواجه الوحدة وديا

يقيم الاتحاد السكندري معسكرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 16 نوفمبر حتى 21 من الشهر الجاري.

وأنهت إدارة النادي السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقا مع نادي الوحدة السعودي لخوض مباراة ودية خلال المعسكر، ومن المقرر أن يقام اللقاء يوم الإثنين 18 نوفمبر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان زعيم الثغر قد فاز بنتيجة 2-0 ضد المحرق في مباراة الذهاب في مصر ويقام لقاء الإياب يوم 26 من الشهر الجاري.

ويؤدي فريق الاتحاد مراسم العمرة خلال تواجده في السعودية بمدينة مكة يوم 19 نوفمبر، على أن يغادر إلى البحرين يوم 21 من نفس الشهر ويقيم معسكرا حتى موعد المباراة.

ويعود الاتحاد إلى مدينة الإسكندرية يوم 27 من الشهر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري والمقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري.

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