ديشامب: دفاع زيدان عن بنزيمة؟ هذه وظيفته

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

زيدان - ديديه ديشامب - فرنسا

تلقى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، تصريحات مواطنه زين الدين زيدان عن كريم بنزيمة، بكثير من الهدوء.

زيدان مدرب ريال مدريد صرّح عن تعجبه من عدم انضمام لاعبه بنزيمة لمنتخب فرنسا، وديشامب سُئل عن رأيه فيما قاله زميله السابق في منتخب الديوك.

ديشامب أجاب: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان".

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وأضاف بطل العالم لاعبا ومدربا: "إنه مدرب ريال مدريد، ودوره أن يتحدث بتلك الطريقة".

وكان زيدان قد طالب بعودة بنزيمة لمنتخب فرنسا بعد أن امتد غيابه الدولي لأكثر من 4 سنوات.

زيدان صرّح قبل أيام: :"لطالما أراد (بنزيمة) اللعب لفرنسا. بصراحة، لا أعلم تحديدا ما الذي يجري. لكن من وجهة نظر كروية، إنه الأفضل. أعتقد أنه يجب منحه مكان في المنتخب. الأمر خارج نطاق عملي، لكن يجب استدعاؤه".

وترجع المباراة الدولية الأخيرة لـ بنزيمة مع منتخب فرنسا إلى 8 أكتوبر 2015، يومها سجل مرتين وصنع مرة.

بنزيمة صاحب الـ 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، ابتعد عن صفوف الديوك على خلفية "قضية ابتزاز فالبوينا"، ورغم عدم إدانته لاحقا، إلا أنه لم يعد أبدا لصفوف المنتخب.

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