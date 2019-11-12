المصري وبيراميدز يتواجهان في الجولتين الثالثة والرابعة للكونفدرالية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عن وقوع ممثلي مصر، المصري البورسعيدي وبيراميدز في المجموعة الأولى بجوار فريقي نواذيبو من موريتانيا وإينوجو رينجرز من نيجيريا.

ويتواجه الناديان في الجولتين الثالثة والرابعة، يستضيف المصري المباراة الأولى ثم يحل ضيفا على بيراميدز في الثانية.

جدول مباريات المجموعة

الجولة الأولى: (29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر)

نواذيبو × المصري

رينجرز × بيراميدز

الجولة الثانية: (6 إلى 8 ديسمبر)

بيراميدز × نواذيبو

المصري × رينجرز

الجولة الثالثة: (27 إلى 29 ديسمبر)

المصري × بيراميدز

نواذيبو × رينجرز

الجولة الرابعة: (14 إلى 16 فبراير)

بيراميدز × المصري

رينجرز × نواذيبو

الجولة الخامسة (21 إلى 23 فبراير)

المصري × نواذيبو

بيراميدز × رينجرز

الجولة السادسة: (6 إلى 8 مارس)

نواذيبو × بيراميدز

رينجرز × المصري

*الفريق المذكور اسمه أولا تقام على أرضه المباراة

يتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي المقرر إقامته ذهابا أحد أيام 3 و4 و5 أبريل وإيابا أحد أيام 10 و11 و12 أبريل، وتقام قرعة ما بعد دور المجموعات يوم 11 مارس.

لقب وحيد

يظهر الثنائي بيراميدز ونواذيبو للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية، ولكن سبق للفريق الموريتاني المشاركة بدوري أبطال إفريقيا مرتين عكس التمثيل القاري الأول لبيراميدز.

لم يحقق أي فريق من فرق المجموعة الأولى لقبا قاريا سوى إينوجو رينجرز حامل لقب كأس الكؤوس الإفريقيا عام 1977.

المصري

يشارك الفريق البورسعيدي للمرة الرابعة على التوالي في بطولة الكونفدرالية ويسعى للوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكانت أفضل نتائج المصري في الفترة الأخيرة على المستوى القاري هي الوصول لنصف نهائي نسخة 2018 من الكونفدرالية والخروج أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وصل المصري ايضا لنصف نهائي نسختي كأس الكؤوس الإفريقية 1999 وودع أمام الإفريقي التونسي، كما وصل المربع الذهبي في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 2002 وخسر أمام شبيبة القبائل الجزائري.

يقدم المصري مستوى ثابتا في النسخة الحالية من الكونفدرالية بالفوز على ماليندي بطل زانزيبار بمجوع 7-2 في المباراتين، وفي الدور ما قبل المجموعات تغلب الفريق البورسعيدي على كوت دي أور من سيشل بنتيجة 6-0 في مجموع اللقائين.

بيراميدز

تم تأسيس نادي بيراميدز عام 2008 تحت مسمى الأسيوطي، قبل أن يتم بيعه وتحويله إلى بيراميدز عام 2018.

يلعب بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه ببطولة قارية بعد حصول على المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

تأهل بيراميدز لدور المجموعات بعد تخطي النجم الكونغولي في الدور التمهيدي بمجموع 5-1، قبل أن يتأهل على حساب شباب بلوزداد الجزائري بمجموع 2-1.

وفي دور ما قبل دور المجموعات فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزاني بمجموع 5-1.

إينوجو رينجرز

يعتبر من أعرق الأندية النيجيرية وله باع كبير في المشاركات القارية، وصاحب اللقب القاري الوحيد في المجموعة، عندما حقق لقب كأس الكؤوس عام 1977.

شارك رينجرز 10 مرات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وحصل على وصافة نسخة 1975، اما في الكونفدرالية فيشارك للمرة الخامسة وكانت أفضل نتائجه الوصول لدور المجموعات عام 2004.

يشارك رينجرز في النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على المركز الثالث في ترتيب الدوري النيجيري.

وصل رينجرز إلى دور المجموعات بشق الأنفس بعد الفوز على بيليكان الجابوني بمجموع 4-3، قبل أن يتخطى عقبة كارا التوجولي بعد التعادل 2-2 بسبب أفضلية التسجيل خارج الأرض.

نواذيبو

يشارك الفريق الموريتاني للمرة الأولى في بطولة الكونفدرالية، إذ انتقل بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا.

نواذيبو هو حامل لقب الدوري الموريتاني النسخة الماضية للمرة الثانية في تاريخه.

تأهل نواذيبو لدور المجموعات في الكونفدرالية بعد تخطي عقبة تريانجل يونايتد الزيمبابوي بمجموع اللقائين 4-3.

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