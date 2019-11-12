لماذا لعب جناحا الزمالك كظهيرين ضد وادي دجلة

شارك محمد عنتر جناح الزمالك في مركز الظهير الأيمن، فيما شارك إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، في مباراة وادي دجلة الودية التي خسرها الزمالك 2-1.

في مركز الظهير الأيمن، يغيب حمدي النقاز لانضمامه لمنتخب تونس.

فيما استأذن حازم إمام للغياب عن المباراة لحضور عزاء صديقه ولاعب الزمالك السابق علاء علي الذي وافته المنية يوم الإثنين.

هذان السببان، تسببا في لعب محمد عنتر - الذي شارك مرة واحدة مع الزمالك هذا الموسم - على الجهة اليمنى.

أما على الجهة اليسرى، فعبد الله جمعة انضم لمنتخب مصر، فيما عانى محمد عبد الشافي من نزلة برد أبعدته عن المباراة، ليشارك إسلام جابر على الجهة اليسرى.

ولم يشارك جابر في أي مباراة في الدوري مع الزمالك هذا الموسم.

سجل هدف الزمالك كريم بامبو في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وأدرك محمد هلال التعادل لدجلة عقب ست دقائق من ركلة جزاء.

وسجل عمرو صالح لاعب دجلة هدفا قاتلا لفريقه في الدقيقة 85 ليقود فريقه للفوز.

وشهدت المباراة ثلاثة تبديلات من قبل الزمالك إذ دفع الجهاز الفني بمصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم، وأحمد زكي بدلا من كريم بامبو، وعلاء يحيى بدلا من إسلام جابر.

وتعد هذه هي ثاني ودية يخوضها الزمالك خلال فترة توقف الدوري بعدما فاز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد.

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