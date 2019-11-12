انتظام عاشور في مران الأهلي وعودة أزارو.. أجايي يصل من نيجيريا الأربعاء

ينتظم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في المران الجماعي للفريق عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، ويعود وليد أزارو مهاجم الفريق بعد عودته من المغرب.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكان عاشور قد اكتفى أمس الإثنين بعد أداء جلسة في صالة الألعاب الرياضية في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها فريق الأهلي.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر للاعبين، ويتدرب الفريق في الرابعة من عصر اليوم.

ومن المقرر أن يشارك وليد أزارو مهاجم الأهلي في المران الجماعي اليوم بعد وصوله إلى القاهرة قادما من المغرب.

وقاد فايلر تدريبات فريق الأهلي أمس بعد نهاية عطلته في سويسرا في إجازة قصيرة.

أما جونيور أجايي مهاجم الفريق فيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء بعد عودته من نيجيريا.

وغادر أجايي إلى نيجيريا من معسكر الإمارات مباشرة بعد انتهاء المعسكر التدريبي والذي استمر لمدة اسبوع.

وانتهى أجايي من تجديد جواز السفر الخاص به وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

تشكيل هجوم الأهلي من وجهة نظرك؟

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