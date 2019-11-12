إقالة مدرب بيراميدز الأسبق من قيادة تولوكا المكسيكي

أعلن نادي تولوكا المكسيكي عن إقالة مدربه ريكاردو لافولبي لسوء النتائج.

وخسر تولوكا 0-4 أمام ليون مساء السبت، لتقرر إدارة تولوكا إقالة لافولبي أمس الإثنين.

ويتبقى مباراة واحدة لـ تولوكا في مرحلة أبرتورا بالدوري المكسيكي، وفقد الفريق كل حظوظه في التأهل إلى المرحلة النهائية.

الفريق يحتل المركز 17 برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المركز الثامن المؤهل إلى المرحلة المقبلة في الدوري.

وتولى الأرجنتيني لافولبي تدريب بيراميدز في الدوري المصري بالموسم الماضي لمدة 7 مباريات ما بين أغسطس وأكتوبر 2018، بعد أن عمل لعدة أسابيع كمدير رياضي للنادي.

وسبق لـ لافولبي قيادة منتخب المكسيكي في منافسات كأس العالم 2006، كما توج بالكأس الذهبية 2003.

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