إقالة مدرب بيراميدز الأسبق من قيادة تولوكا المكسيكي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 11:56

كتب : FilGoal

ريكاردو لافولبي

أعلن نادي تولوكا المكسيكي عن إقالة مدربه ريكاردو لافولبي لسوء النتائج.

وخسر تولوكا 0-4 أمام ليون مساء السبت، لتقرر إدارة تولوكا إقالة لافولبي أمس الإثنين.

ويتبقى مباراة واحدة لـ تولوكا في مرحلة أبرتورا بالدوري المكسيكي، وفقد الفريق كل حظوظه في التأهل إلى المرحلة النهائية.

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الفريق يحتل المركز 17 برصيد 16 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المركز الثامن المؤهل إلى المرحلة المقبلة في الدوري.

وتولى الأرجنتيني لافولبي تدريب بيراميدز في الدوري المصري بالموسم الماضي لمدة 7 مباريات ما بين أغسطس وأكتوبر 2018، بعد أن عمل لعدة أسابيع كمدير رياضي للنادي.

وسبق لـ لافولبي قيادة منتخب المكسيكي في منافسات كأس العالم 2006، كما توج بالكأس الذهبية 2003.

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