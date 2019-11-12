كادينا سير: سولاري يعود للعمل في ريال مدريد

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن عودة سانتياجو سولاري للعمل في نادي ريال مدريد.

سولاري تولى تدريب الفريق الأول لـ ريال مدريد أكتوبر 2018 ومارس 2019، قبل أن يقال ويعوضه زين الدين زيدان.

لكن يوم الأربعاء شهد عودة سولاري لـ سانتياجو برنابيو بعد أشهر قليلة من إقالته، إذ شاهد انتصار ريال مدريد على جالاتا سراي 6-0 من الملعب.

لاحقا ظهر سولاري يوم الإثنين في افتتاح ريال مدريد لجامعته المتخصصة في الدراسات الرياضية، بصفته سفيرا للنادي.

سولاري كان مصحوبا بـ إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، وألقى كلمة خلال حفل الافتتاح.

ووجّه سولاري كلمة للطلبة: "التواضع والتضحية والتكاتف هي مفاتيح النجاح في الرياضة، وهذه القيم تجتمع في ريال مدريد".

Para quien quiere tener éxito el consejo que doy es "que esté [email protected] para competir, que no se rinda nunca, que intente ser lo mejor posible y que no deje de aprender", Santiago Solari en #welcomeRMUE pic.twitter.com/vA0hCmmyTa — Escuela Universitaria Real Madrid - UE (@RealMadridUE) November 11, 2019

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن سولاري سيكون واجهة لـ ريال مدريد في الأحداث العامة.

سولاري (43 عاما) ارتبط بـ ريال مدريد كلاعب لمدة 5 سنوات بين 2000 و2005.

لاحقا عاد الأرجنتيني للعمل في قطاعات الناشئين بالنادي بداية من 2013، حتى تولى تدريب ريال مدريد كاستيا في 2016.

في الموسم الماضي ومع إقالة جولين لوبيتيجي لسوء النتائج، تولى سولاري تدريب الفريق الأول مؤقتا في نهاية أكتوبر لـ 4 مباريات، ثم حصل على عقد دائم انتهى بإقالته في مارس بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وخسارته لقب الدوري عمليا.

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