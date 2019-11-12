اسكواش - طارق مؤمن ينجو من مفاجآت خروج المصريين.. وعبد الجواد يودع بطولة العالم

ضمن طارق مؤمن مقعده في ربع نهائي بطولة العالم لرجال الاسكواش والمقامة في قطر حتى الجمعة المقبل، بعد خروج ثنائي مصري.

إذ ودع الثنائي كريم عبد الجواد وفارس الدسوقي المنافسات من ثمن النهائي في مفاجأة كبيرة.

وتغلب طارق مؤمن على عبد الله التميمي لاعب قطر في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة استغرقت ٧٦ دقيقة.

تقدم طارق مؤمن بالفوز بالشوط الأول ١١-٥ قبل أن يحسم اللاعب القطري شوطين متتاليين ١٢-١٠ و ١١-٩.وفي الشوط الرابع حول مؤمن تأخره ٢-٦ إلى فوز ١١-٩ ليلجأ اللاعبان لشوط فاصل وحاسم.

ونجح مؤمن في الشوط الخامس حسم تأهله لربع النهائي بالفوز ١١-٤ ليواجه دييجو إلياس لاعب بيرو غد الأربعاء.

وودع كريم عبد الجواد بطل مصر الدولية للاسكواش منافسات ثمن نهائي بطولة العالم أمام الإنجليزي جيمس ويلستروب في مفاجأة كبرى.

وتختتم اليوم الثلاثاء مباريات ربع النهائي:

زاهد سليم x الكولومبي ميجيل رودريجيز

محمد أبو الغار x مروان الشوربجي

عمر مسعد x النيوزلاندي بول كول

محمد الشوربجي x الهندي سوراڤ غوسال

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