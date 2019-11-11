مدرب مالي بعد نهاية حلم طوكيو: الإقصاء ليس نهاية العالم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 20:32

كتب : عاطف شادي

الكاميرون - مالي

تحدث فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي عقب وداع منتخب بلاده لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، مشيرا إلى "كنا نتمنى إنهاء البطولة بشكل أفضل".

منتخب الكاميرون انتصر على منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء لينتهي آمال الأخير للوصول لأولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب مالي: "كنا نتمنى إنهاء البطولة بشكل أفضل ولكن الآن مشوارنا انتهى".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تلك هي كرة القدم. تفاصيل صغيرة تتسبب في خسارتك، وسنحاول الآن تحسين الصورة أمام مالي".

وتابع "أعرف أننا لم نقدم ما نستحق للانتصار وكان لدينا طموحات كبيرة ولكن الإقصاء ليس نهاية العالم وسنعود مرة أخرى للمنافسة بهذا الفريق المميز".

وعن إلغاء هدف لصالح فريقه بداعي التسلل في الشوط الأول، قال مدرب مالي: "لا أريد التعليق عن أداء الحكام، حتى إذا كان الهدف صحيحا فالحكام بشر ويقعون في الأخطاء".

سجل هدف المباراة الوحيد فرانك إيفينا في الدقيقة في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تشتيت خاطئ للكرة من منتخب مالي.

وارتفع رصيد منتخب الكاميرون إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء مصر وغانا التي ستقام في وقت لاحق.

أما منتخب مالي فلم يحصد أي نقطة من أول مباراتين له في البطولة ليحتل المركز الرابع والأخير ويودع المسابقة رسميا.

يذكر أن أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة يتأهلون مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

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