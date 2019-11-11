الكاميرون تغتال حلم مالي.. وتتصدر المجموعة مؤقتا

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 18:58

كتب : FilGoal

فرانك إيفينا - الكاميرون ضد مالي - الصورة من الحساب الرسمي للكاف

ودع منتخب مالي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما رسميا بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الكاميرون بهدف دون رد اليوم الإثنين في ملعب القاهرة.

والتقى منتخب الكاميرون بمنافسه مالي في إطار الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر لحساب المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد فرانك إيفينا في الدقيقة في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تشتيت خاطئ للكرة من منتخب مالي.

أخبار متعلقة

حلم طوكيو – مدرب نيجيريا يتحدث عن قرارات الحكم المصري أمام كوت ديفوار حلم طوكيو - مدرب كوت ديفوار: لم نستحق الفوز.. أشكر الرب على تلك الهدية بالفيديو – حلم طوكيو يبدأ بهدف.. مصطفى محمد ينتصر لمصر على مالي في افتتاح أمم إفريقيا

وارتفع رصيد منتخب الكاميرون إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء مصر وغانا التي ستقام في وقت لاحق.

أما منتخب مالي فلم يحصد أي نقطة من أول مباراتين له في البطولة ليحتل المركز الرابع والأخير ويودع المسابقة رسميا.

يذكر أن أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة يتأهلون مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

طالع أيضا

قلق شديد في ليفربول بسبب صلاح

تعرف على قرعة السوبر الإسباني

الكشف عن مصير كارتيرون مع الرجاء

وفاة اللاعب علاء علي

أين يعاني المنتخب الأولمبي.. وما هو الحل

الكاميرون مالي حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو يقترب.. رجال منتخب مصر يغتالون مفاجأة غانا 11 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - رمضان صبحي يكتب التاريخ بهدف مستحق في غانا 18 دقيقة | حلم طوكيو 2020
ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 24 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - الرأس الذهبية لـ مصطفى محمد تتعادل لمصر مع غانا ساعة | حلم طوكيو 2020
الزمالك يعلن إقامة عزاء لـ علاء علي ساعة | الدوري المصري
مران المنتخب - ظهور حجازي والنني وتريزيجيه ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 وفاة اللاعب علاء علي 4 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس

قد ينال إعجابك