الكاميرون تغتال حلم مالي.. وتتصدر المجموعة مؤقتا

ودع منتخب مالي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما رسميا بعد الهزيمة التي تلقاها على يد الكاميرون بهدف دون رد اليوم الإثنين في ملعب القاهرة.

والتقى منتخب الكاميرون بمنافسه مالي في إطار الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر لحساب المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد فرانك إيفينا في الدقيقة في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تشتيت خاطئ للكرة من منتخب مالي.

وارتفع رصيد منتخب الكاميرون إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار نتيجة لقاء مصر وغانا التي ستقام في وقت لاحق.

أما منتخب مالي فلم يحصد أي نقطة من أول مباراتين له في البطولة ليحتل المركز الرابع والأخير ويودع المسابقة رسميا.

يذكر أن أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة يتأهلون مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

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