مدرب الإسماعيلي يُصعد ناشئين للتدرب مع الفريق الأول

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 11:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الجزيرة

قرر ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي تصعيد ثنائي فريق 99 محمود البدري ومحمد نصر للتدرب مع الفريق الأول.

وجاء ذلك القرار بعد تألق الثنائي في مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وحرص المدرب الصربي مع جهازه الفني على التواجد في المباراة ومتابعة اللاعبين عن قرب.

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وقام الجهاز الفني للإسماعيلي بتصعيد الرباعي الشاب حازم مرسي ومحمد عمار ومحمد الضرف ومحمد بيومي في وقت سابق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر في الجولة الخامسة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

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