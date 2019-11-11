أحمد رفعت: أريد مواجهة الزمالك لإثبات قدرتي على اللعب أمام الكبار

يتطلع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري المعار من الزمالك المشاركة في جميع مباريات فريقه على مدار الموسم الجاري.

وصرح رفعت خلال استضافته بقناة أون سبورت "لا أريد أن تفوتني مباراة واحدة مع الاتحاد طوال الموسم، بما فيها مواجهتي الأهلي والزمالك".

وأضاف "اللعب أمام الزمالك سيكون خطوة مهمة ومفيدة حتى أثبت لمسؤوليه أنني قادر على مواجهة الكبار".

وأكد لاعب الاتحاد "لم يتحدث معي أحد من مسؤولي الزمالك بشأن إمكانية إعادتي مجددا لصفوف الفريق، الوقت مبكر للغاية للحديث في الأمر، يتبقى أكثر من نصف موسم".

وأشار "نعم أنا مرتبط بعقد مع الزمالك لموسمين ونصف، ولكن لا ألعب باسمه حاليا، لذا سأكون مطالبا ببذل أقصى جهد مع الاتحاد ضد أي فريق".

وشدد أحمد رفعت "ما يرضيني هو اللعب دائما، هذا ما أكدته قبل بداية الموسم قبل إعارتي لصفوف الاتحاد، أريد التواجد في مكان يريدني".

وأقر رفعت في ختام تصريحاته "نعم أهملت وقصرت في حق نفسي، كنت في حالة تركيز جيدة عند بداية انضمامي للزمالك، لكن حدثت أمور أثرت كان يجب أن أتجاوزها، ولكنها أثرت علي بشكل سلبي".

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