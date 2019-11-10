أزمة قبل مواجهة مصر.. مدرب كينيا: عاقبونا بتذاكر الطيران

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

كينيا

أبدى فرانسيس كيمانزي المدير الفني لمنتخب كينيا، غضبه البالغ بسبب رحلة السفر الصعبة قبل مواجهة مصر.

كينيا تحل ضيفة على مصر في استاد برج العرب مساء الخميس، بالجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

موقع "نيروبي نيوز" الكيني ذكر أن بعثة المنتخب ستواجه أزمة كبيرة في ارتحالها إلى مصر، إذ وفرت السلطات تذاكر طيران غير مباشر، مما يحتم عليهم الهبوط في دبي أولا، قبل الوصول إلى مصر.

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وصرّح المدرب كيمانزي بغضب بالغ: "عدم توفير طيران مباشر سيطيل رحلتنا من 5 ساعات إلى 20 ساعة، سنتأخر 15 ساعة كاملة تقريبا".

وأضاف: "هذا لا يساعد الفريق على الإطلاق".

وأكمل: "هذا عقاب لنا، عقاب شديد، سنخسر الوقت والأيام، وسنشعر بإرهاق بالغ".

وواصل: "إنه تأخير غير ضروري".

وأوضح: "إعدادنا للمباراة عامل مهم في خوض المواجهة، خيار الطيران المباشر كان مطروحا وتوجب علينا استعماله".

وأتم: "مواجهة مصر ليست سهلة، والآن سنضطر لمواجهتهم بمعاناة فارق التوقيت والإرهاق، هذا أسوأ بكثير".

ويقود كيمانزي (43 عاما) منتخب بلاده كينيا منذ أغسطس الماضي في ولاية ثالثة.

وشاركت كينيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، واكتفت بتحقيق فوز واحد على تنزانيا بنتيجة 3-2، في مقابل هزيمتين أمام الجزائر والسنغال طرفي المباراة النهائية، لتودع من الدور الأول.

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