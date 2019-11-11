ساري: يوفنتوس يجب أن يشكر رونالدو.. من حقه الغضب

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 00:55

كتب : محرر في الجول

رونالدو - ساري - يوفنتوس

"يوفنتوس عليه أن يشكر رونالدو".. هكذا تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن قرار تغييره كريستيانو رونالدو ضد ميلان وللمباراة الثانية على التوالي.

يوفنتوس انتصر بصعوبة على ميلان بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق باولو ديبالا. (طالع التفاصيل)

وشهد اللقاء خروج رونالدو في الدقيقة 55، قبل أن تكشف سكاي سبورت عن مغادرته تماما لأرض الملعب.

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وقال ساري لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء في الملعب طوال هذه الليلة في موقف صعب".

وأوضح "خلال الشهر الماضي، عانى من مشكلة صغيرة في الركبة حيث كان تعرض لتدخل في التدريب وأصيب في الرباط الجانبي وبالتالي عندما يتدرب أو يلعب لفترة طويلة يفقد توازنه".

وتابع "هذا يؤثر على أداءه وهو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي".

ثم أضاف ساري "لقد فعل كل ما في وسعه للعب، لكنني رأيت أنه ليس على ما يرام واعتقد أنه من الأفضل خروجه".

وعن غضبه من التغيير، قال ساري: "من الطبيعي أن يغضب اللاعب من مغادرة الملعب، خاصة عندما كان يعمل بجد حتى يشارك".

وأتم "سيكون لدى جميع اللاعبين الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم ما لا يقل عن خمس دقائق من الضيق عندما يتم استبدالهم، لكن المدرب سيكون بشكل عام أكثر قلقا إذا لم يبدوا إنزعاجا".

يذكر أن النجم البرتغالي أبدى غضبه أيضا عقب الخروج في الدقائق العشرة الأخيرة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لصالح الأرجنتيني باولو ديبالا أمام مدربه (طالع التفاصيل).

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