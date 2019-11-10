بالفيديو - تشيزني يحافظ على الصدارة.. رونالدو يغادر ويوفنتوس يهزم ميلان

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

يوفنتوس - ديبالا - رونالدو

حافظ الحارس فوتشيك تشيزني لفريقه يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي، وخرج بشباكه نظيفة في قمة الجولة الـ12 ضد ميلان.

وسجل البديل باولو ديبالا هدف فوز يوفنتوس على ميلان، بعدما دخل اللقاء في الشوط الثاني بدلا من النجم كريستيانو رونالدو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 32 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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وتجمد رصيد ميلان عند النقطة 13 في المركز الـ14.

بدأت المباراة بمستوى متوسط وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة 25 برأسية رائعة من باكيتا مهاجم ميلان قابلها تشيزني حارس يوفنتوس بتصدي أروع وأبعد الكرة لركنية.

ورد رونالدو بتسديدة قوية في الدقيقة 42 تصدى لها دوناروما حارس ميلان.

وحصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان على بطاقة صفراء قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلة جونزالو إيجواين.

ومع بداية الشوط الثاني طلب رونالدو التغيير ليشارك بدلا منه ديبالا، وخرج النجم البرتغالي مسرعا نحو غرف الملابس.

إلى أن جاء هدف الفوز في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة من ديبالا هزت شباك دوناروما.

هدف ديبالا هو السابع له في شباك ميلان، وهو أكثر الفرق التي هز شباكها في الدوري الإيطالي بالاشتراك مع أودينيزي ولاتسيو.

بعد الهدف حاول ميلان تسجيل التعادل إلا أن تشيزني واصل تألقه وتصدى لتسديدة قوية من هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الأخيرة حرم تشيزني ميلان من تسجيل التعادل وأمسك بالكرة بعد ركلة ركنية خطيرة.

لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس واستعادته للصدارة من إنتر الذي فاز في الجولة ذاتها على هيلاس فيرونا 2-1.

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