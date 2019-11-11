كلوب يجيب - هل يفكر ليفربول في إنهاء الدوري الإنجليزي بلا هزيمة؟

لم يذق ليفربول طعم الهزيمة في الدوري الإنجليزي حتى الآن رغم مرور 30% من مباريات الموسم، فهل يفكر يورجن كلوب المدير الفني للريدز في إنهاء الموسم بلا هزيمة، المدرب الألماني يجيب.

ليفربول انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عما إذا كان ليفربول يفكر في إمكانية إنهاء الموسم بدون هزيمة: "لا على الاطلاق. الحقيقة هي أننا لا نفكر في الأمر".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سيذهب اللاعبون الآن إلى كل أنحاء العالم للعب مع منتخبات بلادهم ونأمل أن يعودوا بصحة جيدة".

وواصل "بعد يومين من عودتنا سنلعب أمام كريستال بالاس، هذا ما يهمني، وليس عدد المباريات التي فزنا بها في الماضي".

ليفربول حصد 34 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة من المباريات الـ12، إذ انتصر في 11 وتعادل في مباراة واحدة.

وأردف "كما رأينا أمام مانشستر سيتي أن من العمل الأصعب في كرة قدم هو تحقيق الفوز وخاصة في مباراة من هذا النوع. لذلك أنا سعيد حقًا الليلة".

كلوب: لا أعتقد أنني رأيت هدفا مثل رائعة صلاح في سيتي

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كتيبة يورجن كلوب الآن ستسير وحدها تماما في الصدارة بعد الوصول للنقطة 34، بينما تجمد رصيد سيتي عند النقطة 25 في المركز الرابع.

الأقرب لـ ليفربول الآن هو الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي صاحب الـ 26 نقطة.

































































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