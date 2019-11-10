بالفيديو - ماني يرد على تصريحات جوارديولا اللاذعة بهدف رائع

الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

لم يفوت ساديو ماني مهاجم ليفربول الفرصة ليرد على انتقادات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بهدف رائع سجله في لقاء الفريقين يوم الأحد.

سيتي يحل ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي ويتأخر بثلاثية نظيفة بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

فابينيو ومحمد صلاح سجلا ثنائية مبكرة للريدز، قبل أن يهز ماني الشباك بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني حين قابل عرضية جوردن هندرسون المميزة برأسية في المرمى.

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الأسبوع الماضي كان شاهدا على تصريحات ساخنة أدلى بها جوارديولا عن ماني حين قال عقب انتصار ليفربول على أستون فيلا: "هذه العودة حدثت في العديد من المرات بسبب امتلاك ماني لموهبة خاصة".

وتابع "أحيانا يقوم بالغطس للحصول على ركلات جزاء، وأحيانا يستخدم موهبته من أجل تسجيل أهداف رائعة في الدقائق الأخيرة".

ورد يورجن كلوب على بيب بقوله "لم أسمع جوارديولا يقول اسم ساديو، لكن ماني لا يقوم بالغطس".

وأضاف "ربما لم يكن هناك ركلة جزاء في مباراة أستون فيلا، لكن كان هناك احتكاكا".

رجال يورجن كلوب يحتلون صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيهم.

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