سلمى موكانسانجا تدير لقاء زامبيا وجنوب إفريقيا بكأس الأمم تحت 23 عاما

تستعد الرواندية سلمى موكانسانجا لإدارة مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعتين لكأس إفريقيا تحت 23 عاما.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سلمى ضمن 12 حكما يديرون البطولة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر.

وتقود سلمى طاقما يضم المغربية فتيحة الجرمومي والزامبية ديانا تشيكوتيشا.

وعلى غرار أوروبا التي أسندت كأس السوبر الأوروبي الأخير بين ليفربول وتشيلسي إلى الفرنسية ستيفاني فرابارت، يسعى كاف لإسناد مباريات في بطولات الرجال إلى طواقم تحكيم نسائية.

واختار كاف 3 حكام أنثى لإدارة مباريات كأس إفريقيا للاعبين دون 17 عاما والتي جرت في أبريل الماضي بتنزانيا.

video:1 هدف ⚽️



البلدوزر مصطفى محمد يفتتح باب التسجيل للفراعنة 💥



🇲🇱 0 - 1 🇪🇬#AFCONU23 #beINAFCON pic.twitter.com/y4v0kIEdrO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2019

وتستعد سلمى لإدارة مباراة زامبيا وجنوب إفريقيا في ملعب السلام ضمن لقاءات المجموعة الثانية لبطولة كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وكانت سلمى ضمن حكام كأس العالم للسيدات التي أقيمت في فرنسا بيونيو الماضي.

وتضم كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما 8 منتخبات تتصارع على 3 مقاعد في أوليمبياد طوكيو 2020.

واقتنصت مصر أول 3 نقاط في البطولة بإسقاط مالي يوم الجمعة بهدف مصطفى محمد الذي منح الفراعنة صدارة المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا.

وانتهى لقاء الأخيرتين بالتعادل بهدف لمثله.

وكانت سلمى الحكم الرابع في مباراة مصر ومالي.





































































































































































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