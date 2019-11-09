تشامبرلين أفضل لاعبي ليفربول في أكتوبر

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

تشامبرلين

اختار زوار الموقع الرسمي لليفربول اللاعب أليكس أوكسليد-تشامبرلين الأفضل في الفريق خلال شهر أكتوبر المنصرم بعد أدائه الرائع في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 26 عاما هدفين في انتصار ساحق لليفربول بنتيجة 4-1 على مضيفه جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في 23 أكتوبر الماضي.

وخلال مباراة مثيرة أمام أرسنال شهدت 10 أهداف في ثمن نهائي كأس الرابطة سجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة قبل أن ينتصر ناديه بركلات الترجيح منذ 10 أيام.

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بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فخلال شهر أكتوبر شارك لمدة 30 دقيقة أمام مانشستر يونايتد في المباراة الوحيدة بالموسم الحالي للبطولة التي لم يفز فيها ليفربول وتعادل بهدف لمثله.

ولاعب الوسط تشامبرلين هو ثالث من ينال الجائزة في الموسم الحالي بعد محمد صلاح (أغسطس) وروبرتو فيرمينو (سبتمبر).

ويستعد رفاق تشامبرلين لمباراة قوية أمام ضيفهم مانشستر سيتي يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن سيتي الوصيف وحامل اللقب.

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