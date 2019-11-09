ليس قلقا ريجوبير سونج على مستقبل بلده في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، فمع اكتمال القوة الضاربة يرى فريقه قادرا على التأهل للمربع الذهبي.

عاد أيقونة الكاميرون إلى مصر مرة أخرى بعدما كان حاضرا في كأس إفريقيا للكبار، لكن هذه المرة في مهمة فنية يأمل فيها قيادة الأسود إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وتعادل منتخب الكاميرون الأوليمبي بهدف لمثله أمام نظيره الغاني يوم الجمعة في أولى مبارياته بالبطولة التي تستضيفها أرض الكنانة.

وقال مدافع الأسود السابق لـFilGoal.com:"التعادل مرض بالنسبة لي، فالفريق يفتقد أربعة لاعبين أساسيين لأن أنديتهم رفضت تركهم قبل الموعد المحدد في أجندة فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم). سيعودون في المباريات المقبلة لنصبح أكثر قوة".

تلعب الكاميرون في المجموعة الأولى، مع غانا ومصر ومالي. يوم الإثنين تواجه مالي على ملعب القاهرة وبعد 3 أيام تواجه رجال المدرب شوقي غريب.

وتضم البطولة 8 منتخبات يتأهل منها 3 إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وأبدى سونج سعادته باستقبال المصريين قائلا:"فوجئت بحفاوة جميلة من الجمهور لم أتوقعها".

وأضاف مازحا "الكل يداعبني بهدف 2008 ويطلقون علي: سونج زيدان، لا يضايقني ذلك. أحب القدوم إلى مصر، وأسعد كثيرا باستقبال الناس في الملاعب أو الفندق".

وأتم سونج (43 عاما) "لا أحب أن أتذكر مرضي، عدت للحياة وآمل كتابة تاريخ كمدرب مثلما فعلت وأنا لاعب مع أسود لا تقهر".

سونج، بطل إفريقيا 2000 و2002 وأكثر من شارك في مباريات بتاريخ منتخب الكاميرون، تعرض لجلطة دماغية في 2016 وتلقى علاجا في فرنسا.

شارك في 8 بطولات لكأس إفريقيا ودافع عن ألوان الكاميرون في 4 كؤوس عالمية.

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