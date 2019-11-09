زيدان: لابد أن يعود بنزيمة لمنتخب فرنسا

لا يرى زين الدين زيدان سببا منطقيا لابتعاد كريم بنزيمة عن منتخب فرنسا، فرغم أن الأخير لم يمثل بلده منذ 4 سنوات إلا أن مواطنه طالب بعودته لصفوف الفريق حامل لقب كأس العالم.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وقال أسطورة فرنسا ومدرب ريال مدريد الحالي في تصريحات صحفية:"لطالما أراد (بنزيمة) اللعب لفرنسا. بصراحة، لا أعلم تحديدا ما الذي يجري. لكن من وجهة نظر كروية، إنه الأفضل. أعتقد أنه يجب منحه مكان في المنتخب. الأمر خارج نطاق عملي، لكن يجب استدعاؤه".

آخر مباراة رسمية دافع فيها بنزيمة (31 عاما) عن ألوان فرنسا كانت أمام ألمانيا في ربع نهائي مونديال 2014، ودع البطولة بعد الخسارة بهدف.

نشبت أزمة بينه وبين ماتيو فالبوينا زميله في الفريق أدت إلى ابتعاده عن فرنسا ولم يلعب مع الفريق في يورو 2016 التي استضافتها بلده وخسرتها في المباراة النهائية، وفوت فرصة التتويج باللقب العالمي الذي ناله منتخب الديوك في 2018.

وأثنى زيدان، بطل مونديال 1998 ويورو 2000 مع فرنسا، على بنزيمة الذي وصل لهدفه الخمسين مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا متخطيا أيقونة النادي ألفريدو دي ستيفانو.

وأضاف زيزو "أرقامه تتحدث عن نفسها، من يحبون كرة القدم يعرفون قدراته. لاعب مهم للفريق، للهجوم، يلعب بشكل رائع. منذ رحل كريستيانو رونالدو بات بنزيمة أكثر نضجا، فهو أب. أشياء عديدة حدثت في الفترة الأخيرة انعكست على أدائه في الملعب".

ودك ريال مدريد شباك ضيفه جالاتاسراي التركي بنصف درزن من الأهداف يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكان نصيب بنزيمة هدفين من الفوز العريض بنتيجة 6-صفر.

ورفع بنزيمة رصيد أهدافه إلى 9 في الموسم الحالي وأرسل 5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة شارك بها مع الفريق العاصمي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إيبار يوم السبت في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

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