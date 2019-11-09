كلوب: لا يقدر أي فريق على ثمن مبابي

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 09:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

زعمت تقارير صحفية أن ليفربول مهتم باللاعب الموهوب، لكن يورجن كلوب حسم الأمر، فبالنسبة لناديه يبقى مهاجم فرنسا صعب المنال بسبب ثمنه المرتفع للغاية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أزمة خارج الميدان، بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، سببها تصريحات زين الدين زيدان مدرب الأخير التي شدد فيها أن كيليان مبابي يريد الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

الأمر الذي أغضب مسؤولي باريس سان جيرمان المتمسكين جدا باللاعب البالغ عمره 20 عاما.

أخبار متعلقة

حوار – البدري يتحدث عن "صداع مركز المهاجم".. بديل السعيد وحالة حسين الشحات مدرب غانا: سنبذل أقصى ما لدينا أمام مصر منساه رجلا لـ مباراة بلاده غانا أمام الكاميرون لا جديد يُذكر.. كهربا يغيب عن خسارة عاشرة لـ أفيش في البرتغال

طالع القصة بالضغط هنا

ومن جانبه، كان كلوب صريحا للغاية بالقول:"حسنا، من وجهة نظر رياضية، هناك أسباب عديدة تجعلنا لا نتعاقد مع مبابي، يا له من لاعب. لكن الأمر متعلق بالمال بكل تأكيد. لا توجد فرصة. بالتأكيد لا توجد فرصة، آسف لقتلي هذه التقارير الصحفية (التي زعمت أن ليفربول يريد اللاعب)".

وواصل الألماني في حديث لصحفيين "لا أعتقد أن هناك ناديا في العالم يستطيع شراء مبابي من باريس. والأمر ينطبق علينا أيضا. لا نستطيع، هكذا الأمر بكل بساطة. ليس لدنيا ما نقوله أكثر من ذلك بكل صراحة".

كل أندية النخبة في القارة العجوز تتمنى ذلك اللاعب اليافع المتألق في باريس والذي نال جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2018.

وكان رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

ويمتد عقد مبابي مع باريس إلى 2022، فبعد انتقاله من موناكو إلى الأخير مقابل 135 مليون يورو، على أي فريق يرغب به أن يقدم الغالي والنفيس لبطل فرنسا.

طالع أيضا

البدري يعترف: مركز مهاجم مصر صداع في رأسي

مواعيد مباريات السبت الناري "كالعادة"

أجيري يعرقل سوسيداد في أول مباراة مع ليجانيس

منتخب مصر لكرة السرعة ينسى الكأس في فرنسا بعد تتويجه ببطولة العالم

حين انطفأ نور ديل بييرو

فينجر يوضح حقيقة تفاوضه مع بايرن

مبابي

نرشح لكم

أخر الأخبار

سلمى موكانسانجا تدير لقاء زامبيا وجنوب إفريقيا بكأس الأمم تحت 23 عاما ساعة | إفريقيا
استراحة في إنجلترا - تشيلسي (0) كريستال بالاس (0).. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي كوبا سود أمريكانا 2019.. مواجهة فريدة ساعة | أمريكا
سونج لـ في الجول: سنواجه مصر بقوتنا الضاربة مع انضمام أربعة أساسيين للفريق ساعة | إفريقيا
تشامبرلين أفضل لاعبي ليفربول في أكتوبر 3 ساعة | أوروبا
جوارديولا يطلب حماية قوية من الشرطة لفريقه قبل مواجهة ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 3 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك