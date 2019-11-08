بالفيديو - بطاقتان في 3 ثوان.. طرد كريم حافظ في إثارة جنونية بين قاسم باشا وفينيربهاتشه

تعرض كريم حافظ الظهير الأيسر لقاسم باشا التركي للطرد بعد حصوله على إنذراين خلال 3 ثوان أمام فينيربهاتشه في الدوري التركي.

فينيربهاتشه نجح في الانتصار على قاسم باشا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

كريم حافظ شارك أساسيا أمام الكناري وخرج مطرودا قبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول. شوط انتهى بهدفين مقابل هدف لفينيربهاتشه.

فيدات موريكي سجل هدفين لأصحاب الأرض من علامة الجزاء في الدقيقتين 6 و44، بينما هدف قاسم باشا الوحيد في الشوط الأول جاء في الدقيقة 37 عن طريق عبدول الرحمن خاليلي.

الهدف الثاني في شباك قاسم باشا شهد عقبه مباشرة اعتراض من الدولي المصري على حكم اللقاء الذي أشهر بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة خلال 3 ثوان.

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لاعب وادي دجلة المُعار حتى نهاية الموسم شارك في 9 مباريات بالدوري التركي.

وسجل هدفا بالخطأ في مرماه أمام جوزتيبي، لكنها انتهت بفوز فريقه بنتيجة كبيرة 4-1 (طالع التفاصيل).

وتعرض كريم للطرد مرتين سابقتين في مسيرته أحداها مع ليرس في الدوري البلجيكي والأخرى مع أمونويا نيقوسيا في الدوري القبرصي.

وفي الشوط الثاني سجل التونسي صيام بن يوسف هدف التعادل لقاسم باشا بعد متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 56.

إلا أن فينيربهاتشه رفض التعثر ليسجل سيردار عزيز هدف الانتصار في الدقيقة 60 من ضربة رأس.

وشهدت المباراة حالة طرد أخرى ولكن هذه المرة من نصيب فينيربهاتشه في الدقيقة 72 للتشيلي ماوريسيو إيسلا بعد تدخل عنيف على لاعب قاسم باشا.

ولم ينجح فريق قاسم باشا في تعديل النتيجة، ليتجمد رصيده في النهاية عند النقطة 12 في المركز الـ 11.

بينما تصدر فينيربهاتشه ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

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