قائمة إسبانيا من قلب المتحف – ظهور أول لمهاجم دينامو زغرب وعودة موراتا

في نوفمبر 1819 افتُتِح متحف البرادو في العاصمة الإسبانية مدريد، وبعد 200 عاما، أعلن روبيرت مورينو المدير الفني لـ إسبانيا قائمته من داخله.

مورينو أعلن عن قائمة تضم 23 لاعبا لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020، وبطريقة مبتكرة للغاية، وسط اللوحات التاريخية والمنحوتات الخالدة.

المتحف الذي يقصده قرابة الثلاثة ملايين زائر سنويا، شهد على الاستدعاء الأول لـ داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

أولمو (21 عاما) المتوج ببطولة أوروبا للشباب في الصيف الماضي بدأ مسيرته في برشلونة، قبل أن ينتقل في عمر السادسة عشر إلى كرواتيا.

كما شهدت القائمة عودة ثنائي الهجوم: ألفارو موراتا، وباكو ألكاسير، فيما ابتعد داني سيبايوس لاعب وسط أرسنال.

ويغيب للإصابة جوردي ألبا، وبابلو سارابيا وداني باريخو لأسباب فنية.

وضمنت إسبانيا تأهلها بالفعل إلى نهائيات يورو 2020 منذ أكتوبر الماضي، وتخوض مباراتي تحصيل حاصل في الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

إسبانيا تستقبل مالطا يوم الجمعة 15 نوفمبر في مدينة قادش، قبل أن تختتم المشوار باستضافة رومانيا في ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة مدريد يوم الإثنين 18 من الشهر نفسه.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن السويد الثانية، و6 نقاط عن رومانيا الثالثة.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – كيبا أريزابالاجا (تشيلسي الإنجليزي) – باو لوبيز (روما الإيطالي)

الدفاع: سيرخيو راموس (ريال مدريد) – راؤول ألبيول (فياريال) – باو توريس (فياريال) – إنييجو مارتينز (أتليتك بلباو) – داني كارباخال (ريال مدريد) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – خوسيه لويس جايا (فالنسيا) – خوان بيرنات (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – سانتي كازورلا (فياريال) – فابيان رويز (نابولي الإيطالي) – تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني) – ساؤول نيجيز (أتليتكو مدريد)

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – رودريجو مورينو (فالنسيا) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند الألماني) – جيرارد مورينو (فياريال) – داني أولمو (دينامو زغرب الكرواتي)

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