هنري يختار فريقه الخماسي المثالي.. ليس من بينهم ميسي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

هنري - ميسي - برشلونة

اختار تيري هنري الهداف التاريخي لـ أرسنال، فريقه الخماسي المثالي في تاريخ كرة القدم.

هنري حل ضيفا على جيمي كاراجير في بودكاست The Greatest Game، وجاء اختياره مفاجئا عندما استبعد زميله السابق في برشلونة: ليونيل ميسي.

الأسماء الخمسة التي اختارها هنري: بيليه، دييجو مارادونا، يوهان كرويف، فرانتس بيكنباور، مايكل لاودروب".

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وعلل هنري اختياره المفاجئ لـ لاودروب نجم الدنمارك الأسبق: "لم أفهم أبدا كيف تم التقليل منه دائما. عندما تتحدث عن كافيار كرة القدم، فاسم لاودروب يجب أن يتواجد".

هنري (42 عاما) لا يرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب موناكو في الموسم الماضي.

النجم الفرنسي قضى 3 سنوات إلى جوار ميسي في برشلونة بين 2007 و2010، وساهما معا في التتويج بالسداسية التاريخية عام 2009.

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