تشكيل مالي - ديانج يقود بلاده أمام مصر في افتتاح إفريقيا تحت 23

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 18:16

كتب : عاطف شادي

مالي الأوليمبي

أعلن شيخ عمر كوني المدير الفني لمنتخب مالي الأوليمبي، عن تشكيلته التي تواجه مصر.

مالي تواجه مصر على استاد القاهرة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020.

طالع تشكيل مصر من هــــنــــــا

وشهد التشكيل حضور أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، ويوسف كويتا حارس مرمى جيرونا الإسباني.

فيما ظل موسى سياسكو مدافع باريس سان جيرمان على مقاعد البدلاء.

تشكيل مالي:

حراسة المرمى: يوسف كويتا

الدفاع: بوراما دومبيا – يوسف تراوري – كليمنت كانوتيه – إبراهيم كاني

الوسط: أليو ديانج – بوباكار تراوري – البلال تراوري – سياكا باجايوكو – علي مالي

الهجوم: إبراهيما كوني

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