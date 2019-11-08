تشكيل مصر – قوة هجومية ضاربة بقيادة رمضان وثنائي الأهلي والزمالك أمام مالي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 18:08

كتب : عاطف شادي

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة مالي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مصر تواجه مالي على استاد القاهرة في تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية 2020، وغريب اختار تشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي.

وشهد التشكيل الدفع بالثنائي صلاح محسن ومصطفى محمد في خط الهجوم، بالإضافة إلى القائد رمضان صبحي.

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تشكيل مصر:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمد عبد السلام – أسامة جلال

الوسط: كريم العراقي – ناصر ماهر – أكرم توفيق – أحمد أبو الفتوح

الهجوم: صلاح محسن – مصطفى محمد – رمضان صبحي

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