استبعاد مرعي وطاهر من الأوليمبي.. واللجنة الطبية توافق على استبدالهما

وافقت اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على استبدال ثنائي منتخب مصر الأوليمبي المصاب، طاهر محمد ومحمود مرعي.

وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال.

وحسبما علم FilGoal.com، أرسل المنتخب الأوليمبي طلبا لاستبدال لاعب الوسط المهاجم طاهر المصاب في العضلة الأمامية، والمدافع محمود مرعي المصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكذلك، طلبت منتخبات كوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا استبدال لاعبين من قوائمها، وبالفعل وافقت اللجنة على ذلك.

وفي وقت لاحق، قال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعبا الفريق من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة وحتي ٢٢نوفمبر للإصابة".

وأردف "وكان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا وناقش الأمر من كافة جوانبه واستعرض تقرير أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين ثم اتخذ قرار الاستبعاد

ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي الاستبدال حسب لوائح الكاف".

قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية شهدت استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بجانب محمد محمود لاعب الأهلي.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بديلين للاعبين المصابين.

ويضم منتخب مصر من قلوب الدفاع كل من أسامة جلال ومحمود الجزار، بجانب أحمد رمضان "بيكام".

أما في المنطقة الهجومية، فيضم الفريق رمضان صبحي وعمار حمدي وناصر ماهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي.

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