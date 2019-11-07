استبعاد مرعي وطاهر من الأوليمبي.. واللجنة الطبية توافق على استبدالهما

الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

وافقت اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على استبدال ثنائي منتخب مصر الأوليمبي المصاب، طاهر محمد ومحمود مرعي.

وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال.

وحسبما علم FilGoal.com، أرسل المنتخب الأوليمبي طلبا لاستبدال لاعب الوسط المهاجم طاهر المصاب في العضلة الأمامية، والمدافع محمود مرعي المصاب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

أخبار متعلقة

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر رمضان: نحلم بالتأهل للأولمبياد.. نريد تعويض إخفاق المنتخب الأول حلم طوكيو 2020 – مؤتمر غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. كل منتخبات البطولة كبيرة حلم طوكيو 2020 – قائد مالي: هدفنا الـ3 نقاط ضد مصر

وكذلك، طلبت منتخبات كوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا استبدال لاعبين من قوائمها، وبالفعل وافقت اللجنة على ذلك.

وفي وقت لاحق، قال اتحاد الكرة في بيان رسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي لاعبا الفريق من القائمة التي ستشارك في بطولة الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة وحتي ٢٢نوفمبر للإصابة".

وأردف "وكان الجهاز الفني قد عقد اجتماعا وناقش الأمر من كافة جوانبه واستعرض تقرير أيمن زين طبيب المنتخب عن حالة اللاعبين ثم اتخذ قرار الاستبعاد

ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي الاستبدال حسب لوائح الكاف".

قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية شهدت استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بجانب محمد محمود لاعب الأهلي.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بديلين للاعبين المصابين.

ويضم منتخب مصر من قلوب الدفاع كل من أسامة جلال ومحمود الجزار، بجانب أحمد رمضان "بيكام".

أما في المنطقة الهجومية، فيضم الفريق رمضان صبحي وعمار حمدي وناصر ماهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي.

اقرأ أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم - قيمة العلامة التجارية

تعرف على أسلحة أوراوا ريدز وكيف يفوز الزعيم باللقب العنيد

حوار - وليد سليمان: إن لعب 11 ناشئا بقميص الأهلي سينافسون على أي بطولة

حلم طوكيو 2020 - مؤتمر رمضان: نحلم بالتأهل للأولمبياد.. نريد تعويض إخفاق المنتخب الأول

بودكاست في الجول - ألف ليلة وليلة من أبو تريكة

حلم طوكيو 2020 منتخب مصر الأوليمبي طاهر محمد محمود مرعي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية 31 دقيقة | إفريقيا
ماركو سيلفا: قد نشاهد جوميش مرة أخرى في الملاعب هذا الموسم 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 53 دقيقة | مصر
رامسي يعتذر لـ رونالدو بعد "سرق" هدفه ساعة | دوري أبطال أوروبا
موظفة الأمن ترفض التنازل عن القضية.. الأزمات تتوالى على حمد الله ساعة | السعودية
بيلد: بايرن ميونيخ قال لا لـ فينجر ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف 4 بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

قد ينال إعجابك