براجانتينو يعود إلى الدوري البرازيلي بروح "نبي أبي شديد"

ملعب "نبي أبي شديد" اسم سوف يأتي على مسامعك بدءا من العام المقبل عقب تأهل فريق براجانتينو للدوري البرازيلي الدرجة الأولى.

الفريق تأهل من الدرجة الثالثة الموسم الحالي وحسم تأهله سريعا من الثانية إلى الأولى متفوقا على أندية كورتيبا وسبورت ريسيفي وأمريكا مينيرو قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

بطبيعة الحال فالاسم عربي بكل تأكيد ويعود لأصول لبنانية، إذ سافرت عائلة السياسي حافظ أبي شديد إلى البرازيل عام 1938 ونبي يبلغ في ذلك الوقت 6 سنوات على متن سفينة إيطالية تسمى "أوشينيا".

استقرت العائلة في براجانزا في ولاية ساو باولو، ومن ثم حصلوا على الجنسية البرازيلية.

توسعت العائلة سياسيا ورياضيا في البلاد وأصبح نبي أبي شديد عضوا في البرلمان.

كما ترأس وفد المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1986 والتي ودعتها البرازيل من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام فرنسا.

وثم نائبا لرئيس الاتحاد البرازيلي في الفترة من 1986 ولمدة 3 سنوات، ثم أصبح رئيس النادي عام 1989.

*نبي أبي شديد مرتديا نظارة سمراء في صورة البرازيل الرسمية قبل كأس العالم 1986.

في تلك الفترة وإلى جواره شقيقه جيسوس أبي شديد المدير الرياضي حقق الفريق النجاحات المتتالية، وصل للدوري البرازيلي عام 1990 لأول مرة رفقة المدير الفني فاندريلي لوكسمبورجو الذي تولي لاحقا تدريب ريال مدريد الإسباني.

ثم تأهل إلى نهائي الدوري البرازيلي وخسر اللقب أمام ساو باولو عام 1991 مع كارلوس ألبرتو بيريرا مدرب البرازيل وجنوب إفريقيا السابق.

براجانتينو هبط عام 1995 وظل يعاني حتى عاد من جديد عقب 24 عاما وسط الكبار من جديد.

وعقب وفاة نبي أبي شديد إثر سرطان الرئة في نوفمبر 2006، قرر ابنه ماركينيو شديد تحويل اسم الملعب من "مارسيلو ستيفاني" لاعب ورئيس النادي السابق إلى "نبي أبي شديد" عام 2009 تكريما لوالده وتخليد للفترة الأبرز في تاريخ النادي.

وصار يطلق على الملعب الذي تأسس عام 1949 اسم "نابيزيو" كتصغير اسم رئيسه السابق.

في أبريل 2019 أصبح النادي تحت إدارة شركة "ريد بول" لينضم إلى مجموعة كبيرة من الأندية حول العالم تحت رعاية الشركة تجاريا، أبرزها لايبزيج وسالزبورج.

ظل الشعار والاسم كما هو في الموسم الحالي مع إضافة العلامة التجارية على القميص، وبدءا من الموسم المقبل سيكون المسمى "أر بي براجانتينو" مع التواجد على ملعبه "نبي أبي شديد" الذي يتسع أكثر من 17 ألف متفرج وسيتم إجراء تجديدات عليه أيضا في أنظمة الإضاءة والمدرجات وغرفة الملابس.

النادي في إطار خطته للعودة وسط الكبار يستهدف المشاركة في كوبا ليبرتادوريس خلال 5 سنوات، الآن جزء من المهمة انتهى بنجاح والخطة تسير بشكل جيد لخطة قصيرة المدى.

وقد تنجح الخطة سريعا حال تدعيم الفريق بشكل جيد إذ يتأهل أول 7 أندية في ترتيب الدوري البرازيلي إلى كوبا ليبرتادوريس، الأمر يحتاج فقط للدعم من أجل الوقوف أمام الكبار.

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