عبد الحفيظ يطمئن على إصابة الشحات

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اتصالا هاتفيا بحسين الشحات لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر من أجل الاطمئنان عليه عقب إصابته أمام

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي: "الشحات أجري أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية وإصابته مطمئنة ولا تدعو للقلق".

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للتواجد في أحدي مباراتي المنتخب سواء أمام كينيا أو جزر القمر وفقا لرؤية الجهازين الفني والطبي للمنتخب ومدى استجابته للعلاج ومع تحسن حالته بعد إصابته اليوم حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وغادر الشحات مباراة مصر وليبيريا الودية في الشوط الأول بعدما تعرض لإصابة قوية بعد تدخل قوي من أحد لاعبي ليبيريا عليه.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة قوية في الركبة تحتاج لفترة علاج لمدة أيام.

طالع أيضا

مزيج من العنف والملل ضد ليبيريا.. حمدي فتحي ينصر المنتخب مجددا

مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات

عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد أحداث لقاء السلة

ميدو: منتخب مصر سيئ للغاية.. البعض لا يستحق نيل شرف اللعب للفراعنة

استبعاد مرعي وطاهر من الأوليمبي.. واللجنة الطبية توافق على استبدالهما