أيوب: تخلصنا من البطء أمام ليبيريا

شدد أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر على استفادة الجهاز الفني من ودية ليبيريا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله لاعب الوسط حمدي فتحي.

وقال أيوب عبر إذاعة الشباب والرياضة "التجربة مفيدة في ظل غياب المحترفين والمعاناة من النقص العددي للاعبين آخرين، لذا جرب الجهاز الفني وجوها جديدة".

وأضاف "هذه المباراة أفضل من ودية بوتسوانا، خاصة على مستوى الأداء في الشوط الأول، لا أقصد النتيجة".

وأوضح مدرب المنتخب "بل خلقنا فرص أكثر بجمل فنية عديدة، وتميزنا في الاستحواذ، كما تخلصنا من البطء".

وأشار "المنتخب يمر بمرحلة تجديد دماء، وأحد المكاسب تخلص الوجوه الجديدة من رهبة اللعب الدولي، لذا الجهاز الفني راض عن المباراة بنسبة كبيرة".

ولفت أحمد أيوب "إصابة حسين الشحات عبارة عن كدمة تحت الركبة وسيجري أشعة لتحديد مدى قوتها".

وأتم تصريحاته "تابعنا مباريات لمنتخبي كينيا وجزر القمر، ونستعد لهما بتقارير فنية مفصلة بالتوازي مع التحضير للقاءات ودية".

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