الإعلان عن تفاصيل إصابة الشحات

كشفت نتيجة الأشعة التي أجراها حسين الشحات لاعب منتخب مصر والأهلي عن إصابته بكدمة قوية في الركبة.

حسين الشحات النادي : الأهلي مصر

وغادر الشحات مباراة مصر وليبيريا الودية في الشوط الأول بعدما تعرض لإصابة قوية بعد تدخل قوي من أحد لاعبي ليبيريا عليه.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن إصابة الشحات عبارة عن كدمة قوية في الركبة تحتاج لفترة علاج لمدة أيام.

وأكد أبو العلا أن اللاعب سيخضع لفترة تدريبات علاجية خلال تواجده مع منتخب مصر على أمل تعافيه واللحاق بإحدى المباريات المقبلة للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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