مدرب ليبيريا: أرهقنا مصر.. ونتيجة المباراة رائعة بالنسبة لنا

يرى بيتر بانلر المدير الفني لمنتخب ليبيريا أن خسارة فريقه بهدف أمام مصر نتيجة رائعة.

وفاز منتخب مصر وديا على ليبيريا بهدف دون رد ضمن الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

وقال بانلر عقب المباراة لقناة أون سبورت: "كافحنا ضد مصر وظهرنا بمستوى مميز رغم قوة الفراعنة وقلة خبرتنا".

وأضاف "فخور بلاعبي فريقي لظهورهم بهذا المستوى وهم لم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية".

وأكمل "اللاعبون خلال المباراة كانت تحركاتهم جيدة وظهر عليهم التطور وأتمنى أن يحترف بعضهم في الدوري المصري"

وتابع "محبط لبعض قرارت الحكم في المباراة ولكن هذه هي كرة القدم".

واستمر في تصريحاته "كنا منظمين في الكثير من أوقات المباراة وأخبرت اللاعبين بضرورة الحفاظ على بداية اللقاء دون أن نتلقى أهداف وهذا ما حدث بالفعل".

وأتم تصريحاته "خسرنا بهدف دون رد أمام منتخب مصر وهي نتيجة مميزة بالنسبة لنا، وهذه المواجهة ستزيد من خبرة منتخبنا وأشكر الاتحاد المصري لكرة القدم على دعوتنا لهذا اللقاء".

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