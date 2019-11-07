بيلد: بايرن ميونيخ قال لا لـ فينجر

الملف المثير لعودة آرسين فينجر لمقعد المدير الفني من جديد من بوابة بايرن ميونيخ، أُغلق سريعا. آرسين لن يُدرب الفريق الألماني.

صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة كشفت في تقرير حصري لها عن رفض بايرن ميونيخ التعاقد مع فينجر.

أسطورة أرسنال أصبح خارج حسابات الفريق الألماني الآن، وفقا لـ بيلد.

وأشارت بيلد إلى "فينجر كان مهتما بفكرة تدريب بايرن، ولكن الأخير لم يتفق معه".

محادثات جرت بين كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وفينجر يوم الأربعاء الماضي.

بايرن ميونيخ "يقدر فينجر كثيرا وما فعله في كرة القدم، ولكن النادي غير مهتم بالتعاقد معه"، وفقا لمصادر بيلد.

وصرح فينجر في وقت سابق لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لن أرفض أبدا التحدث مع بايرن ميونيخ، لأنني أعرف من يديرون النادي لمدة 30 عاما".

وواصل "كنت قريبا من تدريب بايرن منذ وقت طويل للغاية، لكن حاليا هذا كل ما يمكنني قوله".

وأتم "في اللحظة الحالية، لم أتحدث معهم، ولا أعلم إن كنا سنفعل".

صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية قالت في وقت سابق إن فينجر "مستعد للتفاوض" مع بايرن ميونيخ، بعد أن رفض رالف رانكيك مدير قسم تطوير كرة القدم في شركة ريد بول المالكة لعدد من الأندية باسمها أبرزها سالزبرج ولايبزج، ترك منصبه لخلافة نيكو كوفاتش الذي تمت إقالته بعد الخسارة من فرانكفورت في الدوري 5-1. (طالع التفاصيل)

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