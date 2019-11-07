ثلاثي الدوري المصري في قائمة تونس لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية

يتواجد الثلاثي علي معلول وفرجاني ساسي وحمدي النقاز في قائمة منتخب تونس استعدادا لبداية مشوار النسور في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

منتخب تونس يواجه منتخب ليبيا في الـ 15 من شهر نوفمبر على ملعب رادس، قبل أن يرحل لمواجهة غينيا الاستوائية في الـ 19 من نفس الشهر.

المنذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس وجه الدعوة لـ 25 لاعبا من بينهم علي معلول ظهير أيسر الأهلي وحمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك وفرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض.

وجاءت قائمة تونس كاملة كالتالي:

فاروق بن مصطفى (الشباب الشعودي) ومعز بن شريفية (الترجي التونسي) وأيمن عبد النور (قيصري سبور التركي) وأيمن دحمان (الصفاقسي التونسي) وأنيس البدري (الترجي التونسي) وصدام بز عزيزة (النجم الساحلي التونسي) وأيمن بن محمد (لوهافر الفرنسي) ومحمد علي رمضان (الترجي التونسي) وسعد بقير (أبها السعودي) وديلان برون (جنت البلجيكي) وغيلان الشعلالي (مالاتيا سبور التركي) ومحمد درافر (بادربورن الألماني) وأسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) وسيف الدين الخاوي (مارسيليا الفرنسي) ووهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي التونسي) وعلي معلول (الأهلي المصري) وياسين مرياح (أوليمبياكوس اليوناني) ويوسف المساكني (الدحيل القطري) وحمدي النقاز (الزمالك المصري) وفرجاني ساسي (الزمالك المصري) وحمزة رفيعة ( يوفنتوس الإيطالي) وإلياس السخيري (كولن الألماني) ونعيم السليتي (الاتفاق السعودي).

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