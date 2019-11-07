حلم طوكيو 2020 - مؤتمر رمضان: نحلم بالتأهل للأولمبياد.. نريد تعويض إخفاق المنتخب الأول

يحلم رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي بالتأهل للأولمبياد، مؤكدا أنه حلم كل الفريق مثلما هو حلم كل المصريين.

وقال رمضان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "استعدينا جيدا لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، الدولة وفرت لنا كل شيء".

وأردف جناح الأهلي "دخلنا في الجد، حلمنا هو حلم كل المصريين".

وأكمل "نريد الوصول للأولمبياد، سنبذل كل الجهد أمام مالي ونتمنى التوفيق".

وشدد "تركيزنا على تعويض إخفاق المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا. جيلنا لم يلعب وسط جمهور كثيرا لكن أتمنى وجود الجمهور، أعد أننا سنبذل أقصى جهد لإسعاده".

وأتم "لم يتحدث معي محمد صلاح نجم ليفربول حول البطولة".

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مواجهاته في البطولة ضد مالي يوم الجمعة، قبل مواجهة غانا ثم الكاميرون.

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