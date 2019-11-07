من بين عديد الحكايات الخيالية التي سمعناها في ألف ليلة وليلة كانت قصته تستحق أن تأتي ضمن الحكايات التي تلتها شهرزاد على الملك شهريار.

قصة عن رجل كان محياه يحكي ما لن ننساه: محمد أبو تريكة.

يحتفل أمير القلوب بعيد ميلاده الـ41، ولأن مسيرته كانت مختلفة لم يمر علينا ما يشبه طيفها احتجنا لأن تكون رواية القصة بشكل مختلف أيضا يتناسب مع تفرد الحكاية.

في هذه الحلقة الاستثنائية من "بودكاست في الجول" تجلس شهرزاد إلى جوار الملك شهريار لتطرب أذنيه بما لم يسمعه من قبل.. طفل صغير سيبلغ صيته كل الأركان ولن يبتعد عن الأذهان.

بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعقل السديد أن طفلا داعبته الأحلام سيخرج من بين الركام ليصنع ما عجز عنه الكثير بالأقدام.

القصة بصوت: منى عبد الفتاح

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