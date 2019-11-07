موظفة الأمن ترفض التنازل عن القضية.. الأزمات تتوالى على حمد الله

تجري حاليا إدارة نادي النصر السعودي اتصالات مكثفة من أجل إقناع موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية بالتنازل عن القضية المرفوعة ضد المهاجم عبد الرزاق حمد الله.

الهداف المغربي البالغ 28 عاما اشتبك لفظيا مع موظفة في المطار بعد أن مرت زوجته "الحامل" تحت جهاز التفتيش الآلي وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

الصحفية أضافت أن الموظفة ادعت أن حمد الله وجه كلمات نابية نحوها وتجاوز الاحترام وحاول دخول منطقة تفتيش السيدات.

المهاجم المغربي نفى الأمر وتمت مراجعة الكاميرات والاستماع لأقوالهما لإحالتها إلى النيابة العامة، ثم غادر اللاعب إلى منزله عائدا بعدما رفضت الموظفة التنازل عن القضية وتم منعه من السفر.

ويواصل حمد الله الغياب عن قائمة المنتخب المغربي منذ رفضه المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينار (طالع قائمة أسود أطلس).

مهاجم النصر سجل 6 أهداف في 7 مباريات الموسم الحالي في الدوري السعودي، بعدما حصد لقب هداف الموسم الماضي برصيد 34 هدفا.

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